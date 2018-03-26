В ЕС задумались об антироссийских мерах в связи с «делом Скрипаля»

Евросоюз решил поддержать Великобританию и начал разрабатывать меры в отношении России в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом заявила Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

«Это делается в европейских рамках, но, когда мы говорим о решениях на национальном уровне, их принимают сами страны ЕС», — цитирует слова Косьянчич РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран намеревается выслать российских дипломатов.

По результатам саммита, который прошел 22 марта в Брюсселе, лидерами ЕС было согласовано заявление в отношении ситуации с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.