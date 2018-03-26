Матвиенко рассказала о существующих неофициальных версиях трагедии в Кемерове

В интернете обсуждается много разных версий трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, однако истинную причину произошедшего должен установить Следственный комитет, об этом журналистам рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что потрясена произошедшей в Кемерове трагедией.

«Сейчас в интернете есть много версий трагедии. СК ведет следствие. И в любом случае, все, кто будет признан виновным, будут самым серьезным образом наказаны. Они заслуживают такого наказания, если это халатность, если это невнимание к вопросам безопасности. В этой системе не должно быть человеческого фактора, и здесь есть серьезные пробелы. Детские площадки в торговых центрах не должны располагаться на верхних этажах», - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда направила телеграмму с соболезнованиями на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека. Очаг пожара пока не установлен. На месте работают дознаватели, следователи. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека.