Польша и Прибалтика абсолютно несамостоятельны в своих решениях – политолог

Василий Колташев, руководитель центра политэкономических исследований, прокомментировал факт вызова российских послов в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в министерства иностранных дел этих стран.

«Польша, Литва, Латвия и Эстония абсолютно несамостоятельные в своей внешней политике страны, они сейчас будут разжигать конфликт с Россией, выставлять требования. К этому нужно относиться стойко и спокойно, заранее зная, что от властей этих государств нам не стоит ждать ничего хорошего. Их реакция не будет адекватной и не будет иметь никакого отношения к двухсторонним отношениям между Россией и этими странами», - приводит слова Колташева RNS.

Польша и страны Прибалтики поддержали дипломатический демарш Великобритании, связанный с «делом Скрипаля». Экс-шпион был отравлен неким нервно-паралитическим газом 4 марта в Солсбери вместе со своей дочерью. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, премьер-министр Великобритании Тереза обвинила в покушении Россию. Из Лондона были высланы 23 российских дипломата, ответ РФ был симметричен.

Также «дело Скрипаля» обсуждалось на встрече глав Евросоюза, из-за чего была изменена ее повестка: первоначально на встрече должны были обсуждаться последствия выхода Британии из ЕС.