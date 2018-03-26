Варшава приняла решение по высылке российских дипломатов

МИД Польши проинформировал российского посла в Варшаве Сергея Андреева о своем решении по вопросу высылки российских дипломатов. Ранее сообщалось, что глава российской дипмиссии был вызван в МИД Польши.

«Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона», — приводит РИА Новости слова сказал посла.

В пятницу стало известно, что ряд стран Евросоюза рассматривают вопрос о вероятной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из России из-за инцидента в британском Солсбери.

На данный момент Лондон утверждает, что Скрипаль и его дочь могли быть отравлены при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок», которое якобы было произведено в СССР, и что к произошедшему инциденту якобы причастна Россия. Москва на различных уровнях неоднократно призывала Лондон предоставить доказательства либо принести извинения за нелепые обвинения. До сих пор ни того, ни другого не последовало.