Момент возгорания в кемеровском ТЦ попал на видео
Страшная трагедия произошла в воскресенье, 25 марта. По данным СК РФ, инцидент унес жизни 64 человек.
Видео: Регион-42 Кемерово / YouTube
В Сети появились первые кадры возгорания в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
Судя по ролику, пожар вспыхнул на детской игровой площадке. За считаные секунды пламя распространилось по зданию, причем воздух мгновенно заполнил черный дым.
Видео было опубликовано в социальной сети «Вконтакте».
Ранее очевидец, который смог эвакуироваться из здания торгового центра, рассказал сайту телеканала «Звезда» о том, что происходило в первые минуты, когда распространялся огонь, и как в этот момент работала администрация «Зимней вишни».
По данным СК РФ, страшная трагедия унесла жизни 64 человек.