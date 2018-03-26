Момент возгорания в кемеровском ТЦ попал на видео

В Сети появились первые кадры возгорания в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Судя по ролику, пожар вспыхнул на детской игровой площадке. За считаные секунды пламя распространилось по зданию, причем воздух мгновенно заполнил черный дым.

Видео было опубликовано в социальной сети «Вконтакте».

Ранее очевидец, который смог эвакуироваться из здания торгового центра, рассказал сайту телеканала «Звезда» о том, что происходило в первые минуты, когда распространялся огонь, и как в этот момент работала администрация «Зимней вишни».

По данным СК РФ, страшная трагедия унесла жизни 64 человек.