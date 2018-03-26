Погранслужба Украины задержала российское судно в Азовском море

Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно. Как сообщила Госпогранслужба Украины, российские моряки якобы вошли в территориальные воды Незалежной.

«Вчера корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ. На борту находился экипаж из 10 человек. Судно "НОРД" остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины», - говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

В настоящее время задержанное судно отконвоировано в Бердянск и пришвартовано в местном порту. На задержанных моряков составлены протоколы по статье 204-2 КУоАП – «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Между тем Украина не признает результатов референдума. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.