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Американцы работали с этим веществом ранее – эксперт рассказал о наличии формулы по «делу Скрипаля» у США

Наталия Майорова
14:09 26.03.2018
Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Лондон тут же обвинил Москву в причастности к покушению, но не предоставил никаких доказательств.
Фото: I-Images ZUMAPRESS.com / globallookpress

Старший научный сотрудник химического факультета МГУ Игорь Родин прокомментировал сообщение о том, что формулу вещества, которым, по версии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, нашли в базе Национального бюро стандартов США.

По мнению Родина, в настоящее время главным методом для анализа органических веществ является масс-спектрия.

«Этот метод очень надежный, он используется в самых разных сферах деятельности. Главной особенностью этого метода является то, что благодаря этому методу можно вещество идентифицировать с очень высокой достоверностью», - рассказал он.

Вместе с тем Родин пояснил, что масс-спектром является некая уникальная характеристика вещества, которая сама по себе имеет то же свойство, как отпечаток пальца для человека. Другими словами - индивидуальному веществу соответствует индивидуальный масс-спектр. 

«На сегодняшний день очень развита практика построения очень больших библиотек, чтобы опознавать вещества. На сегодняшний день один из лучших таких библиотек - Национальный институт стандартов и технологий в США - NIST. Они ежегодно выпускают обновленную версию своей электронной библиотеки, которая содержит большое число масс-спектров», - рассказал Родин.

Он отметил, что в такую библиотеку масс-спектры могут попасть разными путями. То есть, если специалист в области масс-спектрии захочет отправить новое вещество, которое он изучал в NIST, то его там внесут в библиотеку. 

«Это означает, что американцы работали с этим веществом, исследовали спектр этого вещества и американцы передали эту информацию в Институт Стандартов и Технологий, которые просто провели механическую работу по внесению этого спектра в библиотеку», - отметил Родин.

Кроме того, эксперт отметил, что для получения такого масс-спектра вещества необходимо как минимум само вещество, поскольку «спектр из воздуха не берется». 

«Он берется путем исследования вещества. Нюанс в том что для получения масс-спектра вещества нужно немного – несколько миллиграмм. Наличие масс-спектра в библиотеке говорит о том, что это вещество было у американских специалистов в руках. В каком количестве, откуда, как они его сделали, сколько они его сделали – об этом факте в Институте стандартов и технологий никак нельзя говорить», - заключил эксперт.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. Лондон без предъявления доказательств обвинил Россию в причастности к покушению на Скрипаля, после чего выслал из страны 23 российских дипломата. 

Москва категорически отвергает обвинения, а в Кремле их и вовсе назвали «невиданным хамством» и «граничащими с бандитизмом делами».

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