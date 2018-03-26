Не слышали и не видели заявлений из Вашингтона — Песков о высылке российских дипломатов из США

Россия все еще не получила ни одного официального заявления Вашингтона о высылке российских дипломатов с территории США.

«Мы привыкли не ориентироваться на сообщения СМИ, каких-либо официальных заявлений мы до сих пор не слышали и не видели из Вашингтона о предполагаемой высылке наших дипломатов. Будем руководствоваться фактами и заявлениями официальных лиц, а не сообщениями СМИ», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отдельно он отметил, что в каждой подобной ситуации будет действовать принцип взаимности.

Между тем ранее сообщалось, что президент Америки Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов, находящихся на территории страны, в связи с «делом Скрипаля».