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Эвакуационный выход был закрыт — очевидец о первых минутах пожара в ТЦ в Кемерово

Егор Левин
13:31 26.03.2018
Зрители кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня» терялись в дыму и не могли сразу выйти на улицу.
Фото: 42.mchs.gov.ru / Global Look Press

Очевидец, который смог эвакуироваться из здания торгового центра, рассказал сайту телеканала «Звезда» о том, что происходило в первые минуты, когда распространялся огонь, и как в этот момент работала администрация «Зимней вишни».

«Мы были в кинотеатре с девушкой, пошли на фильм "Кролик Питер". Минут 30 от фильма прошло где-то, и встает просто женщина посреди зала и говорит: "Мы горим". То есть, никто не заходил, ничего не было, просто: "Мы горим". Мы подумали, может, пожарная тревога просто сработала, может быть, еще что-то. Ну и все, все пошли сразу к выходу.

Полные залы, вообще полные залы все были там. Очень много народу было, детей было вообще полно. Там на этом этаже детская площадка была, помимо кино. Там полностью все забито, кто-то День рождения отмечал, дети, видно, маленькие, мы перед фильмом проходили. Ну очень много детей было.

Сотрудников администрации толком не было. Когда мы выходили к лестнице эвакуационной, там уже стояли сотрудники. Говорят: "Без паники, быстро проходите". А так вообще никто не предупредил из сотрудников, что начался пожар, системы никакие не сработали, вообще ничего. Когда мы выходили, мы дышали через шарф, но все равно надышались дымом.

Ничего вообще не было, ни звука, ни подсветки, где выходы, вообще ничего не было, ничего не сработало просто. Мало того, что ничего не сработало, мы сидели в кинотеатре в зале, ничего слышно даже не было.

Толпа шла, нам повезло, что мы заходили с одной стороны в этот кинотеатр, а выходили мы уже в другую сторону. Открыли двери, вся толпа туда уже пошла, сразу сказали: "Туда идем". И все, и мы туда уже начали выходить, свет уже был в конце, сначала окно какое-то, сотрудник стоял. По лестнице, огромной толпой спускались. И когда мы спустились на первый этаж, первые двери, которые ближе к лестнице, эвакуационный же выход, вот эти двери были закрыты. Там еще другой вход есть, вот мы через него выходили. Народу было много, причем, мы выходили, а некоторые люди не понимали, что происходит, они заходили в "Зимнюю вишню" еще. Им кричали: "Вы куда, там пожарище!", люди просто в шоке стоят и выходят оттуда, потому что они не понимали, люди еще заходят на первый этаж», — рассказал очевидец Дмитрий Хорошевцев.

Ранее МЧС России сообщало об обрушении крыши почти на всей площади пожара в торговом центре. В настоящий момент количество погибших достигло 53 человек.

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