Эксперт раскрыл причины ненависти Великобритании к России

Бывший старший научный сотрудник Гудзонского института США Дмитрий Михеев рассказал о причинах британской русофобии. По его словам, у враждебности Лондона к Москве имеются довольно глубокие корни.

«Я могу эти корни подчеркнуть. Их несколько: религиозные корни, географические корни и расовые корни. Где-то триста лет назад появилась расовая теория, что все расы располагаются в виде иерархии, и наверху - самая жизнеспособная и самая сильная, и она имеет право и должна управлять миром. И наконец у них в XIX веке после Дарвина появилась теория социального дарвинизма - теория о том, что все нации, цивилизации находятся в борьбе, доказывая свое превосходство. Сильнейшее подгибает все остальные», - предположил Михеев в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

По мнению эксперта, есть еще одна причина неприязни Лондона по отношению к Москве. Как полагает Михеев, некогда великая империя потеряла почти все свои колонии, а с ними и все ресурсы, и для Великобритании это страшная травма.

«Я считаю, их можно пожалеть. Вся эта империя, над которой не заходило солнце, сжимается. Все эти колонии, из которых они тянули алмазы, каучук, нефть. Все это они брали от других, в отличие от нас. Мы развивали свои территории. А теперь им надо покупать все эти ресурсы, у них ничего нет, они превратились в остров. Это же страшная травма», - пояснил Михеев.

Отношения между Великобританией и Россией резко ухудшились, после того как в Солсбери были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь. В Лондоне, практически не проводя никакого расследования, обвинили в причастности к произошедшему Москву. По словам главы британского кабмина, во время покушения было использовано химическое вещество «Новичок», якобы произведенное в СССР. В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

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