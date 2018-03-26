Для него деньги были не главное – Леня Голубков о Мавроди

Российский актер театра и кино Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова, отреагировал на уход из жизни известного бизнесмена Сергей Мавроди.

По словам Пермякова, с бизнесменом они познакомились на съемках телепередач.

«На меня произвел самое приятное впечатление. Он сильный, с чувством юмора, талантливый», - рассказал Пермяков.

Вместе с тем он отметил, что Мавроди, «в общем-то, законов не нарушал».

«Он, в общем-то, законов не нарушал. Все эти провокации на телевидении, когда ему бросали в лицо эти акции», - отметил Пермяков.

Пермяков также рассказал, какие цели ставил перед собой Мавроди.

«Для него деньги были не главное, главное – проекты. Вот как для меня роли в театре, в кино. Как для режиссера поставить спектакли, или фильм снять», - подчеркнул он.

Кроме того, Пермяков заявил, что к образу Лени Голубкова общество «относилось с любовью», в противоположность образу Мавроди.

«Одна женщина сказала: Мавроди ненавидят, а вас почему-то народ любит. Я строил образ Лени Голубкова на наивности, непосредственности мужицкой. Я не играл, а был им. Все его принимали за своего мужика, к тому же он подарил людям надежду», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что известный бизнесмен, основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди умер в возрасте 62 лет.