Британские СМИ узнали о «тайной встрече» Скрипаля перед отравлением

Шпион MI6 Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли провести тайную встречу в день инцидента в Солсбери, пишет британская газета The Sun со ссылкой на свои источники.

«Наиболее вероятным представляется то, что они собирались с кем-то встретиться не привлекая внимания. Это похоже на те методы, которые Скрипаль использовал, когда был разведчиком», - заявил собеседник издания.

Ранее в британской прессе появилась информация, что отец и дочь Скрипали в день инцидента в Солсбери выключали GPS-приемники на своих телефонах на четыре часа.