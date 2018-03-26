Посол РФ вызван в МИД Польши

Посол Российской Федерации Сергей Андреев был вызван в Министерство иностранных дел Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Владимир Александров.

«Посол России вызван в МИД на 12.00 местного времени (13.00 по московскому времени)», - цитирует его слова РИА Новости.

В настоящее время другие подробности не уточняются.

Вместе с тем стало известно, что послы РФ в Латвии, Эстонии и Литве были вызваны в МИД данных балтийских республик. Об этом передает ТАСС.

Ранее посол России в Мексике Эдуард Малаян поспорил с послом Великобритании на станицах местной газеты Excelsior из-за «дела Скрипаля».