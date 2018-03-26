Посол РФ вызван в МИД Польши
В настоящее время подробности не уточняются. Кроме того, послы РФ в Латвии, Эстонии и Литве были также вызваны в МИД данных балтийских республик.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Посол Российской Федерации Сергей Андреев был вызван в Министерство иностранных дел Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Владимир Александров.
«Посол России вызван в МИД на 12.00 местного времени (13.00 по московскому времени)», - цитирует его слова РИА Новости.
В настоящее время другие подробности не уточняются.
Вместе с тем стало известно, что послы РФ в Латвии, Эстонии и Литве были вызваны в МИД данных балтийских республик. Об этом передает ТАСС.
Ранее посол России в Мексике Эдуард Малаян поспорил с послом Великобритании на станицах местной газеты Excelsior из-за «дела Скрипаля».