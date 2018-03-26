Контролеры смогут проверять документы у «зайцев»

Контролеры на общественном транспорте могут получить возможность проверять паспорта у пассажиров, пишут «Известия». Сегодня законодательство наделяет таким правом только сотрудников полиции.

Соответствующие предложения уже направлены Минтрансом в правительство. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что нововведение вряд ли будет воспринято положительно россиянами, однако позволит ускорить оформление штрафов за безбилетный проезд и проверять правомерность использования пассажиром льгот.

Заняться вопросом расширения полномочий контролеров Минтрансу и МВД в прошлом году поручил президент России Владимир Путин.