Контролеры смогут проверять документы у «зайцев»
Правительство хочет наделить проверяющих на транспорте полномочиями, которыми сейчас обладают только сотрудники правоохранительных органов.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Контролеры на общественном транспорте могут получить возможность проверять паспорта у пассажиров, пишут «Известия». Сегодня законодательство наделяет таким правом только сотрудников полиции.
Соответствующие предложения уже направлены Минтрансом в правительство. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что нововведение вряд ли будет воспринято положительно россиянами, однако позволит ускорить оформление штрафов за безбилетный проезд и проверять правомерность использования пассажиром льгот.
Заняться вопросом расширения полномочий контролеров Минтрансу и МВД в прошлом году поручил президент России Владимир Путин.