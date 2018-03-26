Пожар в кемеровском ТЦ унес жизни 64 человек

В результате страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. Тела шести из них все еще находятся под завалами. Об этом сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

«К сожалению, мы констатируем, что в результате чрезвычайной ситуации погибли 64 человек», - отметил он.

Также в МЧС РФ сообщили, что Следственный комитет РФ начал работу по получению генетического материала у родственников погибших в результате страшного пожара в ТРЦ в Кемерово.

«Представителями Следственного комитета организована работа по получению генетического материала родственников пострадавших граждан», - подчеркнули в ведомстве.

Пожар в ТЦ в Кемерово стал одним из наиболее крупных за последние 100 лет.

Посольство США в РФ выразило соболезнования в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня».