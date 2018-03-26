В Киеве рекламу с призывом вступать в ВСУ разместили на выезде с кладбища

Украинские рекламщики установили билборд с призывом вступать в ряды ВСУ на месте, где его смогут увидеть тот, кто выезжает с территории кладбища или крематория.

Видео было опубликовано в социальной сети Facebook. Автором ролика является волонтер «АТО» Алексей Мочанов.

Он выразил надежду, что ВСУ «за это не платило, и это – подарок», отметив при этом, что за бесплатно и уксус сладкий.

«Те, кто возвращаются с кладбища, вряд ли в настроении сразу пойти и, похоронив кого-то, устроиться в Силу специальных операций. Этот плакат абсолютно не работает, я уверен», - подчеркнул Мочанов.

Ранее ВСУ уличили в продаже снайперских винтовок НАТО ополченцам ДНР.