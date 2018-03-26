Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ увеличилось до 56 человек

В Следственном комитете РФ сообщили, что в результате страшного пожара в Кемерово число погибших увеличилось до 56 человек.

«В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек», - сообщение ведомства.

Кроме того, по сообщению ведомства, в медучреждения за помощью обратились уже 44 пострадавших. Уточняется, что 10 из них все еще находятся в стационаре.

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