Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ увеличилось до 56 человек
Трагедия произошла в воскресенье, 25 марта. Жители Кемерово несут цветы, свечи и игрушки в сквер рядом со сгоревшим торговым центром.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Следственном комитете РФ сообщили, что в результате страшного пожара в Кемерово число погибших увеличилось до 56 человек.
«В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек», - сообщение ведомства.
Кроме того, по сообщению ведомства, в медучреждения за помощью обратились уже 44 пострадавших. Уточняется, что 10 из них все еще находятся в стационаре.
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