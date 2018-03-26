В Facebook признались в многолетнем шпионаже за пользователями Android

Крупнейшая соцсеть мира призналась в том, что много лет вела слежку за людьми через приложение для смартфонов. В Facebook рассказали, что не видят в этом ничего страшного и используют данную возможность для поддержания связи со своими пользователями. Также в организации отметили, что синхронизация с контактами на смартфоне — обычная практика любого мессенджера и приватная информация никогда не достанется третьим лицам.

Ранее один из пользователей, разработчик Дилан Маккей выгрузил данные из Facebook со своего смартфона и пришел к выводу, что сделать это можно только с устройствами на платформе Android.

«Загрузил мою информацию из Facebook ZIP-файлом. Так или иначе, теперь у меня есть вся история звонков с мамой моей девушки», — написал Маккей в своем Twitter.

Как оказалось, приложение хранило в своей памяти все звонки и сообщения в течение двух последних лет.

Между тем владелец Facebook Марк Цукерберг уже извинялся перед миллионами пользователей за утечку их персональных данных и обещал принять меры, чтобы это снова не повторилось.