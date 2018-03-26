Перехват баллистических ракет в Саудовской Аравии показали на видео
Ранее сообщалось, что Йемен направил семь баллистических ракет на столицу королевства Эр-Рияд.
Фото: Twitter / IraqiSecurity
Видео: Twitter / IraqiSecurity
В Сети появилось видео, на котором видно, как выпущенную баллистическую ракету из Йемена перехватывает система ПВО Саудовской Аравии.
Оператор, снимающий видео, после раздавшегося взрыва в ужасе убегает.
Ранее сообщалось, что ПВО Саудовской Аравии успешно перехватили семь баллистических ракет и уничтожили все заряды.
Саудовская Аравия не первый раз подвергается обстрелу баллистическими ракетами. Ранее ракеты выпускались йеменскими повстанцами — хуситами, которые таким образом отвечали на участие Эр-Рияда в конфликте в Йемене.