СМИ узнали о странном поведении Скрипаля и его дочери перед отравлением
По данным The Times, шпион и его дочь отключили GPS на своих смартфонах за несколько часов до инцидента.
Фото: Sebastian Ballar/ geograph.org.uk
Шпион MI6 Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли провести конфиденциальную встречу в день отравления, пишет Times. Для этого, полагает издание, они на четыре часа отключали функцию GPS на своих смартфонах.
«Эти действия могли позволить 66-летнему Скрипалю и 33-летней Юлии провести тайную встречу», - говорится в статье.
Издание уточнило, что официальный представитель Скотленд-Ярда отказалась обсуждать эту ситуацию.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. Официальный Лондон без предъявления доказательств обвинил Россию в причастности к покушению на предателя, после чего выслал из страны 23 российских дипломата.