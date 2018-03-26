СМИ узнали о странном поведении Скрипаля и его дочери перед отравлением

Шпион MI6 Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли провести конфиденциальную встречу в день отравления, пишет Times. Для этого, полагает издание, они на четыре часа отключали функцию GPS на своих смартфонах.

«Эти действия могли позволить 66-летнему Скрипалю и 33-летней Юлии провести тайную встречу», - говорится в статье.

Издание уточнило, что официальный представитель Скотленд-Ярда отказалась обсуждать эту ситуацию.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. Официальный Лондон без предъявления доказательств обвинил Россию в причастности к покушению на предателя, после чего выслал из страны 23 российских дипломата.