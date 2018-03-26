Более 114 человек покинули Восточную Гуту с начала действия гумпаузы

Около 114 тысяч человек покинули Восточную Гуту с начала действия гуманитарных пауз. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Выход мирных жителей осуществляется при посредничестве российских офицеров. Всех нуждающихся обеспечивают водой и продуктами. Отмечается, что многим требуется срочная медицинская помощь.

Одновременно с этим из пригорода Дамаска вывозят боевиков. В результате договоренностей с лидерами вооруженных формирований за двое суток Восточную Гуту покинули 6,5 тысячи экстремистов и членов их семей.

На автобусах их вывозят в Идлиб. Безопасность обеспечивает сирийская полиция под контролем офицеров центра примирения.

Как сообщили в российском Министерстве обороны, в освобожденные от террористов населенные пункты уже возвращаются мирные жители.