Посольство США в РФ выразило соболезнования в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня»
Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь американской дипмиссии.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Американские дипломаты выразили соболезнования жертвам пожара в торговом центре в Кемерово.
«Ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с жертвами и с семьями погибших и пострадавших», — написала в Twitter пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.
Ранее стало известно о 53 погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.