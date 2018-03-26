Посольство США в РФ выразило соболезнования в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня»

Американские дипломаты выразили соболезнования жертвам пожара в торговом центре в Кемерово.

«Ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с жертвами и с семьями погибших и пострадавших», — написала в Twitter пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.