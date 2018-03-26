Крыша ТЦ в Кемерово обрушилась на всей площади пожара

Почти на всей площади пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошло обрушение крыши. Об этом сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.

«Произошел пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров», - сообщили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о количестве погибших на данный момент при пожаре в торговом центре в Кемерово. В настоящее время их число возросло до 53 человек.