Польша передумала отказываться от поставок газа из России

Правительство Польши намерено заменить российский газ за счет его импорта из США или Норвегии. С таким заявлением выступил посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк.

По его словам, вопрос заключается не в том, чтобы полностью отказаться от газа из России, а в том, чтобы от него «не зависеть».

«Мы стремимся к диверсификации источников, у нас есть добыча в Польше. Импортируем значительную часть пока из России, но направления нашей политики диверсификации публично заявлены», - подчеркнул Марчиняк.

Он также отметил, что Польша намерена закупать природный газ из Норвегии через Прибалтику.

«Это одно из наших направлений. Второе - импорт сжиженного газа, и его можно покупать у разных поставщиков», - заключил он.

Марчиняк также заявил, что у польской стороны «есть возможности получать объемы сжиженного газа», которых будет достаточно для обеспечения Польши.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время польская сторона уже ведет строительство газопровода из Норвегии, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии заявил, что Варшава добилась независимости от российского газа, а назвал опасным проект «Северный поток-2».