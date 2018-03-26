Детский омбудсмен Кузнецова назвала причину пожара в кемеровском ТЦ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что причиной страшного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стала халатность.

Вместе с тем она призвала руководителей все торговых центров проверить, приняты ли все необходимые меры противопожарной безопасности в общественных учреждениях.

«Другие регионы, руководство других торгово-развлекательных центров должны уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а все ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?», - отметила Кузнецова.

Кузнецова также выразила соболезнования все родственникам погибших при страшном пожаре, передает РИА Новости.

Ранее видео спасения людей из торгового центра «Зимняя Вишня» в Кемерово удалось снять одному из очевидцев страшного события.