Сейчас точно задохнемся – спасение людей в кемеровском ТЦ попало на видео
Пожар произошел в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта.
Видео: aleksakalash / Instagram
Видео спасения людей из торгового центра «Зимняя Вишня» в Кемерово удалось снять одному из очевидцев страшного события.
На кадрах видео, как несколько посетителей оказались в ловушке на лестничной площадке, причем сверху и снизу до них начали добираться языки пламени. Один из мужчин пытается выломать дверь.
«Мужики, сейчас точно задохнемся», - кричит автор видео.
Кадры были опубликованы в социальной сети Instagram.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что число погибших при пожаре в Кемерово достигло 53 человек.