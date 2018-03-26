Сейчас точно задохнемся – спасение людей в кемеровском ТЦ попало на видео

Видео спасения людей из торгового центра «Зимняя Вишня» в Кемерово удалось снять одному из очевидцев страшного события.

На кадрах видео, как несколько посетителей оказались в ловушке на лестничной площадке, причем сверху и снизу до них начали добираться языки пламени. Один из мужчин пытается выломать дверь.

«Мужики, сейчас точно задохнемся», - кричит автор видео.

Кадры были опубликованы в социальной сети Instagram.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что число погибших при пожаре в Кемерово достигло 53 человек.