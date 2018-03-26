Число погибших при пожаре в Кемерово достигло 53 человек

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о количестве погибших на данный момент при пожаре в торговом центре в Кемерово.

«В ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерово дополнительно обнаружены тела 14-ти погибших. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек», — сообщает СК РФ.

На месте возгорания еще остались очаги тления, в настоящее время производится разбор завалов.

Ранее сообщалось, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово ликвидирован.