Число погибших при пожаре в Кемерово достигло 53 человек
В ходе спасательных работ на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово найдены тела 53 погибших.
Фото: typical_kmr/vk.com
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о количестве погибших на данный момент при пожаре в торговом центре в Кемерово.
«В ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерово дополнительно обнаружены тела 14-ти погибших. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек», — сообщает СК РФ.
На месте возгорания еще остались очаги тления, в настоящее время производится разбор завалов.
Ранее сообщалось, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово ликвидирован.