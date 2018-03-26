Дождь из обломков космической станции обрушится на Европу - ученые

Обломки китайской космической станции под названием «Тяньгун-1» в период с 29 марта по 4 апреля упадут на Землю. Такое заявление высказали исследователи из Центра изучения космического пространства.

Исследователи отмечают, что станция развалится уже при входе в плотные слои атмосферы, при этом большая часть ее обломков сгорит, сообщает издание The Hill со ссылкой на ведомство.

По мнению ученых, часть обломков долетит до поверхности Земли и, скорее всего, рухнет в океан. Эксперт предупредили, что фрагменты могут упасть на территорию ряда стран, в частности – на Испанию, Францию, Португалию и Грецию. Однако такая вероятность, по мнению исследователей, крайне мала.

Китайская космическая станция «Тяньгун-1» была выведена на орбиту в осенью 2011 года. Позже к ней несколько раз пристыковывались корабли, однако вскоре контроль над станцией был утрачен. По мнению экспертов, это произошло потому, что двигателями было израсходовано все топливо для коррекции орбиты.

Ранее сообщалось, что известный ученый намерена доказать NASA о существовании планеты Нибиру, которая собирается врезаться в Землю.