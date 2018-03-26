Паника, хаос, народ бежал - очевидец о пожаре в ТЦ в Кемерово

Очевидец страшного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Даниил Плют рассказал, что во время возгорания пожарная сигнализация не работала.

«Люди бежали с четвертого этажа. На тот момент свет в магазине уже был погашен. Я и многие другие люди поднимались наверх и помогали людям спускаться. Дети и взрослые выбегали на улицу без курток, в чем находились в здании. Мы пытались помочь вывести людей», - рассказал он.

По его словам, в здании присутствовал сильный запах пластмассы, а также был резкий дым.

«Паника, хаос, народ бежал. Темно становилось, свет погас, эскалаторы не работают, лифт не работает. Народ бежит, люди падают», - вспоминает Плют.

Вместе с тем он отметил, что людям приходилось закрывать лицо влажными тряпками, чтобы подняться наверх и помочь пострадавшим. По словам очевидца, сотрудники пожарной службы на месте приехали быстро.

Ранее сообщалось, что в СК РФ задержали и допросили четырех человек по делу о возгорании в кемеровском торговом центре. Среди задержанных – руководитель управляющей компании, которая занимается обслуживанием торгового центра. По данным ведомства, в результате страшного инцидента погибли 53 человека.