В стране и мире Охота на призраков: почему Лондону так усиленно раскручивает тему российского следа в «деле Скрипаля» Дмитрий Сергеев Эксперты из числа бывших сотрудников британских спецслужб призывают провести тщательное расследование инцидента с Сергеем Скрипалем и его дочерью, а не следовать «заранее назначенной» версии. Фото: Andrew Parsons / I-Images / Stephen Chung / ZUMAPRESS.com / Globallookpress Нестыковок в «деле Скрипаля» уже столько, что оно готово рассыпаться, толком не начавшись. К тому же есть мнение, что этим резонансным делом Лондон скрывает свои действительно громкие просчеты, не желая выносить «грязное белье» на всеобщее обозрение. Гадание на политической «кофейной гуще» Мнение о ситуации с делом Скрипаля высказала, в частности, бывшая сотрудница МИ5 (спецслужба, входящая в структуру Объединенного разведывательного комитета Британии) Анни Машон. Во-первых, она выразила удивление реакцией на произошедшее властей своей страны, мгновенно обвинивших во всем Россию, тогда как даже полиция объявила о том, что расследование займет несколько недель, если не месяцев. «Полиция должна провести работу на месте, найти свидетелей, проанализировать записи с камер наблюдения, - перечислила алгоритмы работы правоохранителей бывшая разведчица. - Нужно также выяснить, какое именно вещество было использовано, найти потенциальный мотив убийства. Не меньше двух недель заняло бы и вынесение заключения специалистами ОЗХО». Однако Лондону это не потребовалось: карательные меры, включающие в себя высылку российских дипломатов, были озвучены молниеносно. Во внимание не были приняты даже обстоятельства, указывающие на очевидную нежелательность подобного инцидента для России: прежде всего негативный фон, крайне неуместный в период президентской выборной кампании, а также и в преддверие чемпионата мира по футболу, который пройдет на российской территории. Как считает бывшая разведчица, для Москвы Сергей Скрипаль, безусловно, считался предателем. «Он был секретным агентом МИ6 (Секретная разведывательная служба МИД Великобритании, служба внешнеполитической разведки – прим. ред.), и на протяжении, предположительно, десяти лет передавал имена агентов, а это едва ли не самое главное в разведке, - отмечает Анни Машон. - В России ему был вынесен приговор, но он был прощен, и в 2010 году передан Британии. Здесь его вновь проверила МИ6, он вышел на пенсию, вел открытую жизнь. Я не вижу мотивов его убийства, по крайней мере в этой сфере». Несостоятельной считает эксперт и версию о причастности России к этому инциденту с точки зрения возможного применения химического оружия. «В мире много мест, где есть возможность произвести это вещество и клеймить Россию на этом этапе очень опасно, - отмечает Анни Машон. - На этой неделе в одном из престижных научных изданий вышел материал, в котором четко говорится, что такое вещество можно разработать в абсолютно любой лаборатории: хоть государственной, хоть частной. Формула "Новичка", чем бы ни было это вещество (а похоже, что никто так до конца и не уверен, что это такое), была в открытом доступе как минимум с 2008 года. Об этом даже была опубликована книга. Абсолютно обоснованно можно утверждать, что и США могли разработать это вещество, поскольку они помогали уничтожать его на складах в Узбекистане после развала СССР. Также образцы были у Британии, поскольку заявлялось, что они нужны, для выработки антидота, возможно, были они и у Израиля. В России похожий случай был, кажется, в середине 1990-х - тогда отравили банковского работника с помощью схожего нервнопаралитического яда. Небольшое количество вещества перепродал третьей стороне подкупленный сотрудник лаборатории. Такие вещи можно достать из подполья, как и любой другой вид оружия». Россия, как обращает внимание эксперт, выполнила свои обещания по Конвенции о запрещении химоружия, уничтожила все свои запасы. Однако на нее все равно «вешают» вину, потому что такие разработки велись 40 лет назад, еще при Советском Союзе. «По этой же логике можно обвинить Британию в том, что она в прошлом году отравила брата Ким Чен Ына, поскольку против него было применено вещество типа VX, разработанное в середине прошлого века в лаборатории в Портон-Даун, - приводит аналогию Анни Машон. - Это безумие, но именно эту логику в данном случае применяют». К слову, экс-сотрудница спецслужбы подвергает сомнению сведения об использовании, собственно, химического оружия. «Нам так много рассказывают о том, как опасно это вещество, что оно может привести к мгновенной смерти, однако Скрипаль и его дочь живы, а пострадавший полицейский, возможно, будет скоро выписан, - отмечает эксперт. - Если это одно из самых смертельных из когда-либо разработанных веществ, как же тогда эти трое смогли выжить?» Путь предателя Ни полиция, ни разведка даже через 2,5 недели после инцидента в Солсбери так и не смоли выстроить хоть какую-то цепь доказательств. Пока есть только спекуляции, отмечает Анни Машон, однако британское правительство сразу же прибегло к таким резким мерам, как высылка российских дипломатов. «Безусловно, они используют эту ситуацию, ведь на самом деле она является частью "Рашагейт", - полагает эксперт. - Я предполагаю, что возможный мотив убийства кроется в деятельности Скрипаля за последние 8 лет, в том, над чем он работал, с кем общался. Мне кажется, что именно этими вопросами полиция и должна заниматься: изучать его компьютер, телефонную книгу, выяснять мотивы преступления». В этой связи бывшая сотрудница британской спецслужбы обращает внимание на некоторые недвусмысленные намеки. В частности, есть мнение, что Скрипаль в последнее время мог работать на коммерческую разведку и даже напрямую сотрудничать с человеком, деятельность которого связывается с разработкой грязных компрометирующих материалов на политиков высшего уровня. Речь идет о некоем Кристофере Стиле - бывшем сотруднике МИ6, который, в частности, разработал досье с компроматом на Дональда Трампа. По мнению Анни Мишон, между Скрипалем и досье Стила существует некая связь, обусловленная их сотрудничеством в сфере выполнения не самых «чистых» заказов. О деле Кристофера Стила в начале этого года в числе прочих поведала британская The Independent. Покончив с МИ6, он выступил в числе основателей компании Orbis Business Intelligence, - консалтинговой фирмы, предоставляющей услуги по корпоративной разведке, сбору информации и проведению расследований. По данным издания, в разные годы Стил работал на дипломатической службе (в том числе в посольстве Соединенного Королевства в Москве под видом второго секретаря канцелярии), числился в других государственных структурах. В дальнейшем он выступал в качестве аналитика разведывательной информации, и, кстати, это именно он предоставил ФБР информацию о не самых благих сторонах деятельности FIFA, после чего в отношении руководства этой структуры было открыто расследование, а глава FIFA Блаттер был вынужден подать в отставку. Стил представил компромат и на Дональда Трампа, в том числе раздул версию о якобы разгульных выходках во время пребывания будущего американского президента в Москве. Кстати, как установили источники The Independent, Стил мог работать через российских «субподрядчиков», «у которых имелся финансовый стимул, чтобы сделать заказчикам приятное посредством предоставления впечатляющей информации, или же они могли сплетничать с другими русскими, любящими преувеличить степень их осведомленности». То есть речь идет о предоставлении заведомо недостоверных данных, и Стил был напрямую с этим связан. Кстати, сейчас он старательно избегает широкого внимания. Не исключено, что Сергей Скрипаль мог быть также замешан в этой истории, и в какой-то момент он оказался неудобен. В этой связи Анни Машон обращает внимание на скорость, с которой на место происшествия в Солсбери прибыли люди, облаченные в средства химзащиты. «Возможно, они поняли, что намечался заговор с целью убийства, но не смогли отреагировать достаточно быстро», - резюмирует она. Кто «нахимичил» с «Новичком»? Сегодня «Новичок» - пожалуй, одно из самых упоминаемых названий химического вещества в мире. Даже те, кто никогда не интересовался химией, любопытствуют, что же это такое. А между тем как выясняется, формула «Новичка», далеко не секрет, и в этом еще один прокол Лондона, безоговорочно повесивших всю вину исключительно на Россию, которая, по утверждению британской стороны, монопольно владела и секретами изготовления этого яда и «производственной базой». На самом деле о препарате, похожем на злополучный «Новичок», давно знали, к примеру, в США. Информация о наличии за океаном подобных сведений была обнаружена российскими военными в спектральной библиотеке веществ, которую выпускает американское Национальное бюро стандартов, еще в 1998 году. Руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны России Игоря Рыбальченко убежден: речь идет о фосфорорганическом веществе A234, обладающем сильным смертельным действием. «Это и есть тот самый «Новичок», - подчеркнул Игорь Рыбальченко в эфире программы «Воскресное время» на телеканале «Россия-1». Известно также, что формула данного яда была опубликована в книге химика Вила Мирзаянова, эмигрировавшего в свое время в США. Мирзаянов, называющий себя одним из создателей «Новичка», признает, что, хотя вещество и было придумано в СССР, произвести его могли в США, куда в том числе уехали военные химики из бывшего Советского Союза. Для более-менее подготовленной лаборатории синтезировать это вещество не составляло труда, убежден химик. В книге Мирзаянова отмечено и то, что все вещества этого класса при поражении очень трудно поддаются лечению и антидотной терапии. Как считают специалисты, британские службы для спасения Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, применили тривиальный антидот Атропин, который не дал нужного результата. «Все зависит от дозы и от способа применения, - отмечает Игорь Рыбальченко. - Это вещество может быть применено путем накожной аппликации, путем распыления в виде аэрозоля, скажем, из баллончика, путем внесения в пищу. В зависимости от вида аппликации и от дозы поражения могут быть той или иной тяжести. Все, что известно на сегодняшний день, это то, что люди потеряли сознание - никаких признаков поражения и симптомов не открыто. Предложение России поучаствовать в расследовании Британия проигнорировала». Между тем директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Британии терактом. Дипломат добавил, что Лондон без объяснения причин продолжает отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после происшествия в Солсбери реальные улики уже могли исчезнуть. В «гости» без приглашения Пока раскручивание темы «Рашагейта» выгодно британским властям. В том числе и точки зрения отвлечения внимания публики от другой неприглядной истории, которая может серьезно осложнить жизнь политическому истеблишменту. Дело в том, что параллельно с «делом Скрипаля» в британские медиа сейчас ворвалась тема с расследованием действий компании Cambridge Analytica, которая вмешивалась в выборы и беспардонно манипулировала общественным мнением, в том числе, в период недавней президентской кампании Дональды Трампа. На сегодня уже известно, что эта английская компания использовала технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний. Недавно британский телеканал Channel 4 выпустил фильм-расследование, в котором были приведены доказательства того, что компания причастна к вмешательству в выборные кампании по всему миру. Журналист телеканала, выдав себя за клиента, якобы стремящегося добиться влияния на итоги выборов на Шри-Ланке, провел ряд встреч с сотрудниками Cambridge Analytica. Во время одной из бесед глава фирмы Александр Никс признался, что его организация вмешивалась в выборы, проходившие в разных странах, ни много ни мало - более двухсот раз. Но настоящей сенсацией в деле Cambridge Analytica стали сведения о том, что компания с помощью внедренного ею алгоритма анализа политических предпочтений избирателей, могла собирать данные пользователей сети Facebook, охватив в общей сложности аудиторию более чем 50 млн. человек. Еще в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган создал на платформе этой соцсети приложение, пользуясь которым в Cambridge Analytica получили значительный объем сведений о пользователях. Интересно, что в Facebook факт сбора пользовательских данных обнаружили еще два года назад, однако основатель соцсети Марк Цукерберг дал по этому поводу комментарий только сейчас, когда неприглядная история вышла наружу. Он признал допущенные ошибки, пообещав ввести меры, которые затруднят сбор другими компаниями и приложениями данных пользователей. Тем не менее, британская комиссия по вопросам информации обратилась за ордером на обыск офисов Cambridge Analytica в Лондоне, а федеральная комиссия США по торговле занялась расследованием непосредственно деятельности Facebook. Дело в том, что по действующим в этой стране правилам, соцсеть должна уведомлять пользователей и получать от них разрешение при передаче их личных данных третьей стороне, если подобные действия идут вразрез с установленными самими пользователями настройками конфиденциальности. К слову, «раскрутка» в медиапространстве истории с якобы российским следом в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери проведена настолько слаженно, что у некоторых аналитиков родились обоснованные подозрения - а не является ли и эта информационная атака хорошо срежиссированной и скоординированной акцией? Технологии манипулирования общественным мнением, как видим, отработаны, методики отточены. Единственный вопрос: кто заказчик? Не тот ли, что и у грязных расследований Кристофера Стила, и у незаконных проникновений Cambridge Analytica, и у раскрутки темы с «химической атакой» в Солсбери. Момент истины Нашу страну, безусловно, не интересуют все эти «разборки». Подобные скандалы сотрясают политическую жизнь Запада десятилетиями - это было и будет всегда, и поразить воображение публики может разве что масштаб и цинизм очередного вскрытого факта. Для России сейчас важно другое - чтобы с нашей страны были как можно скорее сняты все гнусные обвинения по «делу Скрипаля», выдвинутые по надуманным версиям и косвенным догадкам. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Лондону придется либо представить веские доказательства причастности нашей страны к инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, либо принести извинения. «Это - невиданное хамство, никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать», - подчеркнул Дмитрий Песков в интервью программе «Итоги» на НТВ. По мнению пресс-секретаря Президента РФ, за инцидентом в Солсбери могут стоять внутренние проблемы Британии, проблемы ее взаимоотношений с союзниками или что-то другое, и задача Москвы в данной ситуации - «справиться с этой провокацией». Кстати, Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин в отличие от своих британских визави сохраняет абсолютную корректность. «Глава государства сформулировал позицию сразу, сказав, что мы занимаемся нашими внутренними делами, а это происшествие произошло у вас и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить», - подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ. «Я не представляю, как им удастся сохранить лицо, если доказательства будут указывать вовсе не на Россию, а на других виновных, и придется пойти на попятную, - отмечает бывшая сотрудница британской разведки Анни Машон, говоря о нынешней позиции британских властей. - Сейчас дипломатическая ситуация очень опасная и очень деликатная. Мне кажется, что это схоже с таким же «Рашагейтом», но раскручиваемым в США (история с якобы вмешательством России в американские выборы). Это просто часть тренда - клеймить Россию за все, что смогут найти. На самом деле мы не знаем, что произошло, кто виноват, потому что никаких публично обнародованных доказательств нет». Представление России в качестве извечного врага, выгодно Западу, убеждена Анни Машон, причем, этим оправдывает свое существование прежде всего разведка. «Я вспоминаю свою работу в 1990-е годы, то было время падения Берлинской стены, окончания Холодной войны. Казалось, что все будет хорошо, - отмечает экс-разведчица. - Я помню, как глава нашей разведки говорил со своим российской коллегой в совершенно дружеском тоне. Ощущение мира наполняло все вокруг. И поэтому мне было больно видеть начало новой Холодной войны». Бывшая сотрудница МИ5 призывает сфокусироваться сегодня на угрозах куда более глобальных, с которыми сталкиваются многие государства. Прежде всего речь идет об угрозе исламского терроризма, в борьбе с которым необходимы совместные усилия. «Какие попытки мы предпринимаем для того, чтобы предотвратить хотя бы последствия массового распространения терроризма, которые повлекла за собой война в Ираке? - задается вопросом Анни Машон. - Я считаю, что Россия и Англия должны вести совместную борьбу с этими проблемам, а не тыкать пальцем друг в друга». Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. В ДРУГИХ СМИ Загрузка... Загрузка... Загрузка... 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