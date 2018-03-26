Почти 6,5 тысячи боевиков вывезено из сирийского Арбила за двое суток – Минобороны РФ

Около 6,5 тысячи боевиков было вывезено из сирийского населенного пункта Арбил за двое суток. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что такие данные были получены в результате достигнутых накануне договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам»*.

«Всего за двое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезен 6 441 боевик и члены их семей», - рассказали в ведомстве.

Так, из населенного пункта Хараста в сирийской Восточной Гуте в провинцию Идлиб было вывезено 4 979 боевиков с членами их семей. Кроме того, согласно сообщению, по организованному гумкоридору было выведено 5 453 боевика, а также члены их семей. На автобусах они были перевезены в провинцию Идлиб.

Согласно сообщению, на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивает сирийская полиция под контролем офицеров российского Центра по примирению, а также представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

*«Ахрар аш-Шам» - террористическая группировка, запрещенная в РФ.