Следователи задержали четырех человек по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово
Пожар в кемеровском торговом центре по числу жертв является одним из крупнейших за 100 лет.
Фото: typical_kmr / vk.com
В Следственном комитете РФ задержали и допросили четырех человек по делу о возгорании в кемеровском торговом центре. Среди задержанных – руководитель управляющей компании, которая занимается обслуживанием торгового центра.
Отмечается, что кемеровский пожар по числу жертв является одним из крупнейших за 100 лет.
«Задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр», - отметила представитель СК РФ.
Возгорание произошло в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По последним данным, пострадали 48 человек. Кроме того, по факту возгорания было возбуждено уголовное дело.