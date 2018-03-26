Следователи задержали четырех человек по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово

В Следственном комитете РФ задержали и допросили четырех человек по делу о возгорании в кемеровском торговом центре. Среди задержанных – руководитель управляющей компании, которая занимается обслуживанием торгового центра.

Отмечается, что кемеровский пожар по числу жертв является одним из крупнейших за 100 лет.

«Задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр», - отметила представитель СК РФ.

Возгорание произошло в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По последним данным, пострадали 48 человек. Кроме того, по факту возгорания было возбуждено уголовное дело.