Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до 48 человек

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали по крайней мере 48 человек, при этом 12 из них в настоящее время находятся в больнице. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

«Двенадцать пострадавших находятся в больницах, из них двое тяжелых, 36 получили помощь амбулаторно», - сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

На месте возгорания все еще остаются очаги тления, в настоящее время проводится разбор завалов.

Ранее сообщалось, в МЧС России сообщили о ликвидации пожара, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.