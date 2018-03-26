Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до 48 человек
Сотрудники МЧС России в настоящее время ликвидировали пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Тушение продолжалось на протяжении 19 часов.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали по крайней мере 48 человек, при этом 12 из них в настоящее время находятся в больнице. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
«Двенадцать пострадавших находятся в больницах, из них двое тяжелых, 36 получили помощь амбулаторно», - сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
На месте возгорания все еще остаются очаги тления, в настоящее время проводится разбор завалов.
Ранее сообщалось, в МЧС России сообщили о ликвидации пожара, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.