Пожарные ликвидировали возгорание в ТЦ в Кемерово

Сотрудниками МЧС России был ликвидирован пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Процесс тушения длился на протяжении 19 часов.

Как говорится в сообщении МЧС по региону, в настоящее время на месте ЧП работают более 300 человек.

«Пожарные проводят проверку на наличие скрытых очагов, уже проверены три этажа. Также осуществляется проливка конструкций», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, были организованы поисково-спасательные мероприятия.

Уточняется также, что на месте пожара все еще остаются отдельные очаги тления. Проводится разбор завалов.

Возгорание произошло в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта. В результате пожара пострадали 48 человек, среди которых - девять детей.