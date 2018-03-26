Пожарные ликвидировали возгорание в ТЦ в Кемерово
В воскресенье, 25 марта, в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В настоящий момент известно, что жертвами инцидента стали 37 человек, среди которых девять детей.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Сотрудниками МЧС России был ликвидирован пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Процесс тушения длился на протяжении 19 часов.
Как говорится в сообщении МЧС по региону, в настоящее время на месте ЧП работают более 300 человек.
«Пожарные проводят проверку на наличие скрытых очагов, уже проверены три этажа. Также осуществляется проливка конструкций», - сообщили в ведомстве.
Кроме того, были организованы поисково-спасательные мероприятия.
Уточняется также, что на месте пожара все еще остаются отдельные очаги тления. Проводится разбор завалов.
Возгорание произошло в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта. В результате пожара пострадали 48 человек, среди которых - девять детей.