Колоссальная провокация и авантюра — Захарова о действиях Британии по «делу Скрипаля»

По мнению Захаровой, Лондон не в состоянии отстоять собственные тезисы по «делу Скрипаля», поэтому начал мировую антирекламу способами черного пиара.

Представитель МИД России назвала такие действия колоссальной провокацией и колоссальной авантюрой, отметив, что на качество подобной кампании против России уже обратили внимание британские СМИ. Также она рассказала, что саммит ЕС обсуждал инцидент с отравлением «без единого факта, без единого аргумента».

«У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом», — передает слова Марии Захаровой РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что формула вещества, которым по версии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отравили Сергея Скрипаля, была найдена в базе Национального бюро стандартов США.