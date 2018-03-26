Медведев поручил Скворцовой отправиться в Кемерово

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после доклада главы МЧС Владимира Пучкова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой и вице-премьера Ольги Голодец о ликвидации последствий пожара в торговом центре в Кемерово поручил главе Минздрава вылететь на место ЧП.

По словам пресс-секретаря российского премьера Натальи Тимаковой, выслушав доклад Скворцовой, Медведев поручил ей приехать в Кемерово для организации помощи пострадавшим, а также, в случае необходимости, для отправки пострадавших в медиучреждения других городов.

Напомним, в воскресенье 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В настоящий момент известно, что жертвами инцидента стали 37 человек, среди которых девять детей.

Утром 26 марта в Кемерово начнут сбор крови для пострадавших во время пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре.