В Кемерово начнут сбор крови для пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
В результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 37 человек.
Фото: vk.com/typical_kmr/Globallookpress
Утром 26 марта в Кемерово начнут сбор крови для пострадавших во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Такое заявление сделал глава Кемеровского регионального отделения Российского союза спасателей Денис Радин.
«Начинается утром у нас сбор крови, куда мы будем привлекать сейчас всех жителей Кемерово, чтобы приехали и сдали кровь пострадавшим», - заявил Радин в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, в воскресенье 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В настоящий момент известно, что жертвами инцидента стали 37 человек, среди которых девять детей.
Позже стало известно о задержании владелицы кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Надежды Судденок.