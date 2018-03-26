В Кемерово начнут сбор крови для пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Утром 26 марта в Кемерово начнут сбор крови для пострадавших во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Такое заявление сделал глава Кемеровского регионального отделения Российского союза спасателей Денис Радин.

«Начинается утром у нас сбор крови, куда мы будем привлекать сейчас всех жителей Кемерово, чтобы приехали и сдали кровь пострадавшим», - заявил Радин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в воскресенье 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В настоящий момент известно, что жертвами инцидента стали 37 человек, среди которых девять детей.

Позже стало известно о задержании владелицы кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Надежды Судденок.