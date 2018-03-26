США могут повлиять на ситуацию по делу Скрипаля для позитива в отношениях с РФ - посольство

США еще могут повлиять на Великобританию в ситуации вокруг дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ради того позитива, который остался в отношениях Москвы и Вашингтона. Такое заявление сделали в посольстве России в Соединенных Штатах.

«Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях», - говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве РФ отметили, что «отношения России и США – более многогранные» и от этих отношений «зависит стратегическая стабильность во всем мире».

«Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов», - подчеркнули российские дипломаты.

Заявление дипмиссии было обнародовано на фоне ряда публикаций в СМИ о том, что американская администрация в знак солидарности с Британией собирается выслать российских дипломатов и ожидает того же от своих европейских союзников.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом А234 4 марта в городе Солсбери. Власти Британии обвиняют Россию в причастности к случившемуся. В свою очередь Москва категорически отрицает все обвинения в свой адрес.