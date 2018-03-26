Цукерберг принес извинения за утечку данных пользователей Facebook

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг извинился за утечку личных данных миллионов пользователей социальной сети, которую осуществила британская компания Cambridge Analytica.

«Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы быть уверенными в том, что это снова не повторится», — цитируют британские СМИ заявление Цукерберга.

Ранее сообщалось, что Facebook обвинили в «сливе» личных данных 50 миллионов пользователей. Этой информацией воспользовалась британская аналитическая компания Cambridge Analytica, чтобы «прицельно» продавать политическую рекламу в социальных сетях.

По данным СМИ, ряд высокопоставленных сотрудников Facebook имел связи с компанией Cambridge Analytica. Аналитическое агентство якобы было тесно связано со штабом президента США Дональда Трампа и в теории могло использовать «слитые» данные в ходе президентской гонки, чтобы влиять на избирателей в пользу тогда еще кандидата в президенты США.