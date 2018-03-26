ПВО Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет из Йемена - СМИ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет, которые были выпущены с территории Йемена.

Как передает Al Arabia, три ракеты были выпущены в направлении столицы королевства Эр-Рияд. Две баллистические ракеты должны были достигнуть Хамиса Мушайта и Наджрана. Еще две ракеты выпустили в сторону Джазана. По данным телеканала, все они были уничтожены.

Ранее сообщалось, что системы ПВО Саудовской Аравии перехватили на северо-востоке Эр-Рияда баллистическую ракету.

Саудовская Аравия не первый раз подвергается обстрелу баллистическими ракетами. Ранее ракеты выпускались йеменскими повстанцами — хуситами, которые таким образом отвечали на участие Эр-Рияда в конфликте в Йемене.

Напомним, вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», а с другой — правительственные войска и коалиция во главе с Саудовской Аравией.