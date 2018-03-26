В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В понедельник 26 марта в Москве из-за усиления ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Как сообщает Гидрометцентр, 26 марта в российской столице ожидается усиление ветра до 5–10 м/с с порывами до 15 м/с. При этом в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха не опустится ниже 1–3 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +2…+4 градусов.

По данным синоптиков, сильный ветер в Москве ожидается и во вторник 27 марта.