Задержана владелица сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня»

Владелицу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Надежду Судденок задержали в качестве подозреваемой.

«Владелицу ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок задержали в порядке 91 статьи (Основания задержания подозреваемого - ред.)», - сообщает Telegram-канал 112.

По факту пожара в ТЦ возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, в воскресенье 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В настоящий момент известно, что жертвами инцидента стали 37 человек, среди которых девять детей.