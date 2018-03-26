В Британии открыли первый в мире памятник Дэвиду Боуи

В Великобритании в городе Эйлсбери открыли памятник знаменитому британскому певцу и композитору Дэвиду Боуи.

Как сообщает агентство ТАСС, музыкант увековечен в своих известных сценических образах, а в монумент вмонтированы колонки, которые каждый час воспроизводят песни Боуи.

Напомним, что певец ушел из жизни в возрасте 69 лет в январе 2016 года. Причиной его смерти стал рак печени.