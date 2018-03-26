В Шотландии автомобиль наехал на группу детей

В шотландском городе Глазго водитель автомобиля совершил умышленный наезд на группу детей. В результате инцидента пятеро несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести.

По сообщениям ВВС, 14-летняя девочка была серьезно ранена и сейчас находится в больнице. Четверо других детей в возрасте 12–14 лет пострадали незначительно.

Как рассказал представитель местной полиции Питер Шарп, автомобиль Vauxhall Astra был преднамеренно направлен в группу детей. Правоохранительные органы считают инцидент покушением на убийство.