Вооруженный мечом мужчина напал на полицейского в Манчестере

Вооруженный мечом злоумышленник совершил нападение на полицейского в английском Манчестере. Об этом сообщается в Twitter правоохранителей.

В настоящий момент нападавший задержан. Им оказался 23-летний мужчина.

В сообщении также говорится, что пострадавшего сотрудника правоохранительных органов госпитализировали с тяжелыми травмами в местную больницу.