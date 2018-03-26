Вооруженный мечом мужчина напал на полицейского в Манчестере
Сотрудник правоохранительных органов с тяжелыми травмами был доставлен в местную больницу.
Фото: Jonathan Nicholson/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Вооруженный мечом злоумышленник совершил нападение на полицейского в английском Манчестере. Об этом сообщается в Twitter правоохранителей.
В настоящий момент нападавший задержан. Им оказался 23-летний мужчина.
В сообщении также говорится, что пострадавшего сотрудника правоохранительных органов госпитализировали с тяжелыми травмами в местную больницу.