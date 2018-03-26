Среди погибших при пожаре в Кемерово девять детей – СМИ

Среди погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, по предварительным данным, девять детей. Об этом сообщает телеканал «Россия 24», ссылаясь на заместителя начальника кузбасского главка МЧС Бориса Дедюхина.

«Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно, среди них девять детей», - процитировали в эфире телеканала слова Дедюхина.

Напомним, в воскресенье 25 марта в одном из торговых центров в Кемерово произошел пожар. В настоящий момент известно, что жертвами инцидента стали 37 человек, однако не исключено, что погибших может быть намного больше.