ВВС Саудовской Аравии перехватили ракету в районе Эр-Рияда - СМИ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватили на северо-востоке Эр-Рияда баллистическую ракету.

Как сообщает Al Arabia, в настоящий момент нет информации о том, откуда был произведен обстрел столицы королевства.

Телеканал отмечает, что ранее все баллистические ракеты по Саудовской Аравии выпускались йеменскими повстанцами — хуситами, которые так отвечают на участие Эр-Рияда в конфликте в Йемене.

Напомним, вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», а с другой — правительственные войска и коалиция во главе с Саудовской Аравией.