Пожар в Кемерово должен войти в программы подготовки пожарных - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования родственникам погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимня вишня» в Кемерово.

«Самые искренние слова поддержки в такой страшный момент жизни», - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что этот трагический случай должен войти во все инструкции и программы подготовки преподавателей, пожарных и ответственных за соответствующие направления.

«Чтобы нашли каждого ответственного на своем посту за пожарную безопасность, за сопровождение детей. Поименно. И чтобы этот случай вошел во все инструкции и программы подготовки преподавателей, пожарных и ответственных за соответствующие направления», - заявила представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что кемеровские власти назвали предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, в воскресенье 25 марта в одном из торговых центров в Кемерово произошел пожар. В настоящий момент известно, что жертвами инцидента стали 37 человек, однако не исключено, что погибших может быть намного больше.