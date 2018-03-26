Кемеровские власти назвали предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово мог стать поджог в батутной комнате. Соответствующее заявление сделал первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

«Очаг — батутная комната... Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка — это предварительная версия — вот в этой батутной, воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох», — приводит ТАСС слова Чернова.

Напомним, в воскресенье 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар.

В настоящий момент известно, что жертвами инцидента стали 37 человек, однако не исключено, что погибших может быть намного больше.