Гуманитарная группа «Ангелы» вместе с миссией ОБСЕ попали под обстрел ВСУ в селе Коминтерново Донецкой области. Инцидент произошел во время раздачи гумпомощи мирным жителям.

Как рассказали ополченцы, украинская армия регулярно обстреливает населенный пункт, в связи с чем мирное население вынуждено прятаться в подвалах. Также, в результате непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ, в Коминтерново разрушена большая часть жилых домов.

Ранее сообщалось, что солдаты вооруженных сил Украины обстреляли пассажирский автобус с мирными жителями неподалеку от линии соприкосновения в Донбассе. Атака произошла рядом с контрольно-пропускным пунктом Еленовка.